Вдова погибшего пилота отсудила у "Аэрофлота" почти 30 млн рублей

ТАСС, 3 августа. Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кировского районного суда Омска.

Второму пилоту Ахметову 24 ноября при выполнении рейса "Аэрофлота" Москва - Анапа стало плохо. Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, бригада скорой помощи констатировала смерть пилота. Судебно-медицинская экспертиза не признала смерть Ахметова несчастным случаем на производстве, поэтому авиакомпания отказалась выплачивать семье пилота положенную по договору компенсацию в размере 10 годовых заработков.

"3 августа 2020 года Кировским районным судом г. Омска рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Ахметовой А. Г., действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетних детей, к ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" о <...> взыскании единовременного пособия и компенсации морального вреда. Решением суда исковые требования Ахметовой А. Г. удовлетворены частично. С ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" в пользу Ахметовой А. Г. взыскано единовременное пособие в размере 29 млн 722 тыс. 608 рублей", - говорится в сообщении.

Адвокат Ахметовой Виталий Кириченко пояснил ТАСС, что коллективный договор "Аэрофлота" с пилотами предполагает выплату 10 годовых заработков при гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей. "Они [ответчики] настаивали, что для получения выплат необходимо, чтобы данный случай был несчастным случаем на производстве, т. е. чтобы было какое-то внешнее воздействие. Но в договоре буквально прописано, что не нужно доказывать, несчастный случай или нет - [гибель] при исполнении служебных обязанностей подлежит выплате", - сказал адвокат.

Позиция "Аэрофлота"

"Аэрофлот" обжалует решение Омского суда о выплате вдове погибшего пилота пособия в 29,7 млн рублей. Об этом журналистам сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Позиция наших юристов в судебном разбирательстве с наследниками Ахметова основана на следующем. Заболевание пилота не относится к перечню нормативно - установленных профессиональных заболеваний […..] Есть основания полагать, что пилот мог знать о заболевании, и скрыть его, тем самым создавая серьезную и вполне реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров рейса, - сказал он. - Наши юристы намерены обжаловать решение. Оно прямо касается безопасности пассажиров и воздушного судна".

"Аэрофлот", ссылаясь на мнение медэкспертов отметил, что подобное заболевание даже стандартными инструментальными методами контроля состояния здоровья пилотов пропустить было невозможно. Но медосмотр, по данным компании, пилот проходил в Омске, а не в Москве. В авиакомпании добавили, что диагностирование данного заболевания "означало бы непрохождение медкомиссии и отстранение от полетов по состоянию здоровья".

"Так что если пилот знал о заболевании, у него были веские причины его скрывать. Обстоятельства прохождения медицинской комиссии по-прежнему вызывают обоснованные вопросы", - добавил Демин.

В новость были внесены изменения (14:12 мск) - добавлен комментарий "Аэрофлота".