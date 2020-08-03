Жители Петербурга предложили идеи развития городской среды для форума АСИ и Росконгресса

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга предложили ряд перспективных идей по развитию городской среды и креативного предпринимательства для форума "Сильные идеи для нового времени", который проведут Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс в сентябре в Сочи. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе АСИ.

"Петербуржцы считают одним из приоритетных направлений создание благоприятной и комфортной городской среды, многофункциональных и современных пространств, которые создают условия для отдыха и самовыражения жителей. Создание открытых арт-пространств дает вторую жизнь неиспользуемым зданиям и территориям, которые трансформируются в общегородские "центры притяжения". Сегодня это единственный способ создавать новые концептуальные локации в мегаполисах, которые физически ограничены в расширении своих границ и рекреационных зон. Креативные технопарки могут стать полноценной альтернативой для семейного, молодежного досуга, новым пунктом в туристических маршрутах", - отметила руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева, комментируя предложенные идеи жителей.

В частности, участники конкурса идей предложили разработать федеральную программу просвещения креативных предпринимателей, а также цифровой навигатор по мерам господдержки творческих компаний. Они также рекомендуют тиражировать на Петербург практику Москвы, где открылся первый в России креативный технопарк - центр дизайна Artplay.

Прием заявок для участия в форуме "Сильные идеи для нового времени" продлится до 24 августа. Каждый желающий может представить свою идею на крауд-платформе по одному из семи тематических направлений: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса, новая молодежная повестка. Все поступающие идеи получат оценки экспертов и пройдут народное голосование. В результате в каждом тематическом треке будут выбраны по 10-13 наиболее значимых инициатив.

"Важно не только поддержать авторов креативных идей, но и дать обратную связь, превратить оригинальную инициативу в проект, который готов к реализации. Получая экспертные советы, авторы могут легче найти партнеров. Теперь самые сильные идеи, которые мы собираем вместе с АСИ, будут представлены на форуме в Сочи. Очень надеемся, что такие смелые, инновационные решения мы получим от каждого региона России", - цитирует пресс-служба председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева.

Авторы топ-100 идей и проектов, как отмечают в пресс-службе АСИ, представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на форуме в Сочи. Идеи, признанные лучшими, "обозначат вектор развития различных сфер жизни как в отдельно взятых населенных пунктах, так и в масштабе страны в целом". Авторы всех сильных идей войдут в экспертное сообщество и смогут на постоянной основе сотрудничать с АСИ. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.