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Суд в Подмосковье обязал издание Readovka удалить статью об акциях совхоза Грудинина

Руководство издания намерено обжаловать решение суда

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Суд подмосковного Видного обязал издание Readovka удалить статью о переходе 41,9% акций ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" Павла Грудинина под контроль компании Дмитрия Саблина. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"Суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства Дмитрия Саблина и Ирины Грудининой и обязал удалить статью о переходе 41,9% акций ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" Павла Грудинина под контроль компании Дмитрия Саблина", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в качестве обеспечительной меры принято решение заблокировать сайт Readovka. Руководство издания Readovka намерено обжаловать решение суда.

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