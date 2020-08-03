Суд в Подмосковье обязал издание Readovka удалить статью об акциях совхоза Грудинина

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Суд подмосковного Видного обязал издание Readovka удалить статью о переходе 41,9% акций ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" Павла Грудинина под контроль компании Дмитрия Саблина. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в суде.

"Суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства Дмитрия Саблина и Ирины Грудининой и обязал удалить статью о переходе 41,9% акций ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" Павла Грудинина под контроль компании Дмитрия Саблина", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в качестве обеспечительной меры принято решение заблокировать сайт Readovka. Руководство издания Readovka намерено обжаловать решение суда.