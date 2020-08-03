Экспертная группа ВОЗ завершила работу в Китае

ЖЕНЕВА, 3 августа. /ТАСС/. Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) завершила работу в Китае. Результаты этой деятельности послужат основой для дальнейших изысканий, направленных на выяснение происхождения коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы продолжаем изучать происхождение вируса, который вызывает COVID-19, - сказал он. - Передовая группа ВОЗ, посетившая Китай, завершила свою работу, чтобы заложить основу для дальнейших совместных усилий, направленных на выяснение происхождения вируса".

По словам гендиректора, результатом этой миссии стала выработка экспертами ВОЗ и Китая документа "об исследованиях и программе деятельности международной группы под руководством ВОЗ". В эту группу войдут эксперты из Китая и других стран.

Глава ВОЗ сообщил, что эпидемиологические исследования начнутся в городе Ухань. Их цель будет состоять в "установлении потенциального источника инфекции во время ранних случаев COVID-19". "Свидетельства и гипотезы, которые будут генерированы в ходе этой работы, заложат основу для дальнейших, долгосрочных изысканий", - отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гендиректор напомнил, что сейчас в мире разрабатывается ряд вакцин от коронавируса. Некоторые из них проходят третью фазу клинических испытаний. "Мы все надеемся на то, что получим ряд эффективных вакцин, которые помогут предотвращать инфицирование людей", - сказал он. - Однако панацеи на настоящий момент нет, и ее может не быть никогда".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.