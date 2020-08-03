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Бывший начальник ГУ МВД по Москве Якунин назначен замдиректора ФСИН

Анатолию Якунину присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы
Замдиректора ФСИН Анатолий Якунин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Замдиректора ФСИН Анатолий Якунин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил бывшего начальника Главного управления МВД России по Москве Анатолия Якунина заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующий указ президента опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Якунина Анатолия Ивановича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний", - говорится в тексте указа. Ему также присвоено специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы.

Якунин - бывший начальник ГУ МВД по Москве, последнее время он временно исполнял обязанности замдиректора ФСИН.

Якунин возглавил ГУ МВД по Москве 2 июня 2012 года, в сентябре 2016 года он был освобожден от должности и назначен руководителем оперативного управления МВД России. Вместо Якунина ГУ МВД по Москве возглавил Олег Баранов. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЯкунин, Анатолий Иванович
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