Семьям погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выплатят по 1 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Крыма выплатят по 1 млн рублей семьям девяти погибших в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком, произошедшего 31 июля под Белогорском. Об этом в понедельник сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

ДТП произошло около 05:15 мск 31 июля на трассе "Таврида" в Белогорском районе. По данным МВД, водитель микроавтобуса уснул за рулем и допустил столкновение с грузовиком. Погибли девять человек, в том числе водитель микроавтобуса и подросток; еще девять человек пострадали. Трем из них, в том числе двумя детям, помощь была оказана амбулаторно.

"Принято решение о выплате материальной помощи из бюджета республики в размере одного миллиона рублей семьям погибших в ДТП под Белогорском 31 июля", - написал Аксенов.

Также он сообщил, что пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени, будет выплачено по 500 тыс. рублей, тем, кто получил легкие травмы - по 200 тыс. рублей.

МВД ранее возбудило дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), СК - по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Проверки перевозчика - крымского предприятия - проводят прокуратура и Ространснадзор. Организатор перевозки микроавтобусом арестован.