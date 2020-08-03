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Эдуард Кабурнеев назначен первым замглавы Следственного комитета РФ

В апреле Владимир Путин назначил его заместителем председателя СК
Заместитель Председателя СК РФ генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев Следственный комитет РФ
Описание
Заместитель Председателя СК РФ генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев
© Следственный комитет РФ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Эдуарда Кабурнеева первым заместителем председателя Следственного комитета РФ. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить генерал-лейтенанта юстиции Кабурнеева Эдуарда Валерьевича первым заместителем председателя Следственного комитета РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

Ранее он руководил следственным управлением СК РФ по Республике Дагестан. Кабурнеев стал замглавы СК вместо Игоря Краснова, назначенного генпрокурором РФ. С 9 марта 2017 года Кабурнеев возглавлял Главное следственное управление СК России. Спустя три года, 22 апреля 2020 года, он был назначен замглавы СК, курируя ГСУ СК России и Главное следственное управление по расследованию особо важных дел.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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