Число бюджетных мест в колледжах и техникумах Мурманской области увеличили на 45

ТАСС, 3 августа. Набор студентов в колледжи и техникумы Мурманской области в 2020 году увеличился на 45 бюджетных мест. Это даст возможность бесплатно получать специальность 3540 студентам, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Министерства образования региона.

"В целях обеспечения доступности среднего профессионального образования прием на обучение за счет средств областного бюджета увеличен в текущем учебном году на 45 человек (с 3495 в 2019 г. до 3540 человек в 2020 г.), в том числе около 3000 бюджетных мест выделено для приема на обучение девятиклассников (3002 - на базе 9 классов, 538 - на базе 11 классов)", - сообщила собеседница агентства.

Большая часть бюджетных мест выделена на технические и естественнонаучные специальности - более 60%. Еще около 12% мест за счет областного бюджета предоставляются по медицинским направлениям, примерно 9% - по педагогическому профилю. Всего в регионе ведут приемную кампанию 18 колледжей и техникумов по 82 образовательным программам. В том числе в этом году введены три новых для области направления - "Графический дизайнер", "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов", а также "Аддитивные технологии".

"40% бюджетных мест относятся к наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям из, так называемого, перечня топ-50. Это те профессии, которые определены на федеральном уровне, как наиболее перспективные и востребованные экономикой РФ", - сообщили в правительстве региона в ходе оперативного совещания в понедельник.

Кроме набора среди выпускников 9 и 11-х классов, за счет средств областного бюджета по специальным программам также профессию смогут получить школьники и люди с инвалидностью, не имеющие основного общего образования.