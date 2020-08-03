В Рособрнадзоре заявили, что почти 8,5 тыс. выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году на 100 баллов сдали почти 8,5 тыс. выпускников, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"На сегодняшний день зафиксировано 8 494 стобалльных результата. <...> Наибольшее количество стобалльников зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской области и Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

Большинство стобалльных результатов отмечается по русскому языку и литературе. В 2019 году число стобалльных работ составило 6 729.

Участники ЕГЭ, получившие в этом году 100 баллов по каждому из четырех предметов, проживают в Москве и Костромской области.

"В ходе основного периода ЕГЭ максимальные 100 баллов по двум предметам получили 533 участника, по трем предметам - 26 участников и 2 участника из Костромской области и Москвы получили 100 баллов по четырем предметам", - говорится в сообщении.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля, на участие было заявлено порядка 713 тыс. человек, из них более 620 тыс. человек - выпускники текущего года.