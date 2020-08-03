В Москве таможенники изъяли в посылках 5 кг контрабандного стимулятора для коррекции веса

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Таможенники изъяли 5 кг запрещенного к ввозу в РФ стимулятора для коррекции веса в двух посылках в Москве. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь Московской таможни Рустам Бабаев.

"Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Московской таможни пресекли контрабанду 5 кг сибутрамина. Запрещенное к обороту и ввозу на территорию РФ сильнодействующее вещество было обнаружено в двух посылках из Казахстана общим весом 19 кг", - сообщил Бабаев.

Посылки были задержаны в одном из московских отделений почты. В отношении гражданки Белоруссии и гражданина России отделом дознания Московской таможни возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда сильнодействующих веществ").

Препарат для похудения сибутрамин является стимулятором центральной нервной системы и усиливает чувство насыщения. После употребления этого средства для коррекции веса возникают побочные эффекты: анорексия, бессонница, головная боль.