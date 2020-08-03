Медведев: окончательный прогноз дальнейшего развития пандемии пока невозможен

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российские власти пока не могут окончательно спрогнозировать дальнейшее развитие пандемии. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил на совещании о проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.

"Коронавирус, к сожалению, не ушел из нашей жизни, он по-прежнему представляет угрозу, - сказал зампред СБ РФ. - Дальнейшее развитие событий мы тоже до конца прогнозировать не можем, я имею в виду развитие пандемии".

По его словам, важно не только закрепить позитивные результаты в сфере борьбы с преступностью в условиях пандемии, но и выработать дополнительные эффективные меры по противодействию криминалу. "Это позволит создать более надежную основу для защиты граждан от действий преступников в период ликвидации последствий пандемии", - сказал Медведев.

На совещании также выступил глава МВД России Владимир Колокольцев, его доклад прозвучал в закрытой от прессы части мероприятия.