МВД до 15 сентября внесет изменения в закон о наказании врачей за утерю наркотиков

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Правительство РФ поручило МВД и Минздраву ускорить внесение изменений в законодательство, касающихся освобождения от уголовной ответственности медицинских работников за потерю наркотических препаратов. Об этом говорится в протоколе заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"МВД России, Минздраву России [поручено] ускорить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности лиц (работников медицинских организаций), допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот, при условии комиссионной фиксации подобной утраты", - говорится в протоколе. Срок исполнения - 15 сентября 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот.