Голикова поручила упростить получение наркосодержащих лекарств для паллиативных пациентов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву России упростить процедуру получения наркотических и психотропных лекарственных препаратов для паллиативных пациентов. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, который состоялся 28 июля.

"В целях устранения избыточных административных барьеров, снижающих доступность наркотических и психотропных лекарственных препаратов для применения в медицинских целях, внести изменения в правила отпуска наркотических и психотропных лекарственных препаратов и в порядок назначения наркотических и психотропных лекарственных препаратов, утвержденные приказами Минздрава России от 11 июля 2017 г. № 403н и от 14 января 2019 г. № 4н, исключив из них требование о наличии у представителя пациента доверенности на получение рецепта и на отпуск ему наркотических и психотропных лекарственных препаратов в связи с невозможностью ее оформления инкурабельными (неизлечимыми - прим. ТАСС) больными на завершающем этапе жизни", - говорится в документе.

Кроме того, Минздрав до 15 декабря 2020 года должен внести изменения в порядок назначения и выписки лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания, исключив из него требования о включении в акт об уничтожении требований-накладных для получения наркотических средств и психотропных веществ избыточных сведений. Минздрав совместно с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья граждан также должен обеспечить контроль за организацией выписки рецептов на наркотические и психотропные лекарственные препараты в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и субъектов, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Онкология".

"Доработать проект постановления правительства Российской Федерации, устанавливающий порядок комиссионной фиксации факта утраты наркотических и психотропных лекарственных препаратов, с учетом того, что поступление в нелегальный оборот наркотических и психотропных лекарственных препаратов, по неосторожности утраченных медицинским работником при исполнении должностных обязанностей, по смыслу поручения президента РФ, не должно влечь за собой привлечение медицинского работника к уголовной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 228.2 Уголовного Кодекса РФ (комментируемая норма устанавливает ответственность за нарушение правил законного оборота наркотических средств и психотропных веществ либо их прекурсоров, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ - прим. ТАСС)", - следует из текста поручений.

В январе глава государства Владимир Путин поручил освободить медиков от уголовного наказания за неумышленную утрату лекарств.

Объем паллиативной помощи

Голикова поручила Минздраву России совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) и региональными министерствами здравоохранения провести до 31 октября этого года оценку объемов и стоимости оказываемой в субъектах паллиативной помощи. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое прошло 28 июля.

"Минздраву России (Мурашко М. А.), ФОМС России (Чернякова Е. Е.) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения: провести оценку объемов и стоимости оказываемой в субъектах Российской Федерации паллиативной первичной медицинской помощи (доврачебной, врачебной), в том числе в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - до 31 октября 2020 года.

Им также поручено до 31 января 2021 года проработать вопрос о целесообразности оказания паллиативной медпомощи за счет средств ОМС в рамках базовой программы. Кроме того, Минздраву поручили к 1 декабря включить в раздел IX программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дополнительный критерий качества и доступности медицинской помощи. Теперь в ней появится пункт о числе пациентов, зарегистрированных в регионе по месту жительства, которым были компенсированы затраты за оказание паллиативной помощи в медорганизациях других субъектов РФ.

В мониторинг системы оказания паллиативной помощи до 30 сентября также необходимо внести изменения и включить показатели, характеризующие обеспечение пациентов, получающих паллиативную помощь, медицинскими изделиями на дому. В субъекты же до 15 сентября следует направить разъяснения по вопросам расходования субсидии из федерального бюджета на развитие паллиативной медицинской помощи.

"Минздраву России (Мурашко М. А.) провести анализ перечня закупаемого за счет субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию системы оказания паллиативной медицинской помощи, медицинского оборудования, его соответствия целям предоставления субсидий и представить доклад в совет. Срок - до 20 ноября 2020 года", - отмечается в протоколе.