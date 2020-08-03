Регионы должны обеспечить размещение родителей при госпитализации неизлечимо больных детей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила региональным Минздравам обеспечить возможность размещения родителей или иных законных представителей при госпитализации неизлечимо больных детей. Сопровождающим должны бесплатно предоставлять спальное место и питание, говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья граждан: <…> обеспечить возможность сопровождения детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, одним из родителей, иным членом семьи, законным представителем в период их госпитализации в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, с предоставлением им бесплатного спального места и бесплатного питания", - говорится в документе.

Поручение должно быть исполнено до 31 октября 2020 года.

Кроме того, регионам поручено представить в Минздрав России утвержденный порядок того, как неизлечимо больные пациенты будет обеспечиваться медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма на дому. Они также должны представить предложения о том, как с учетом региональных особенностей улучшить передачу больным таких медизделий. Срок исполнения этого поручения установлен до 30 сентября 2020 года.