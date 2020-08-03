Голикова поручила Минздраву до 20 августа утвердить нормы времени приема пациента

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву России до 20 августа исполнить поручение об утверждении и доведении до субъектов РФ норм времени, которое должно уделяться определенными врачами для приема одного пациента. Об этом говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Минздраву России отметить неисполнение поручения Совета об утверждении и доведении до субъектов РФ типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-инфекциониста, врача-пульмонолога, врача-онколоrа, врача-хирурга, хирурга-онколога, врача-фтизиатра, врача-гематолога (подпункт "б" пункта 8 протокола заседания Совета от 30 апреля 2020 г.), и отсутствие информации о причинах неисполнения. [Минздраву РФ] ускорить исполнение поручения по подпункту "б" пункта 8. <...> Срок - до 20 августа 2020 г.", - говорится в документе.

Согласно протоколу заседания от 30 апреля, поручение по утверждению норм времени, уделяемого врачом пациенту, должно было быть исполнено до 1 июня текущего года.