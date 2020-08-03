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Пандемия COVID-19

В ВОЗ сообщили, что менее 10% людей перенесли коронавирус

Как отметили в организации, медработники в большей степени подвержены заражению

ЖЕНЕВА, 3 августа. /ТАСС/. Лишь порядка 10% людей перенесли инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

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По ее словам, в настоящее время по этой теме устойчивости к коронавирусу проводится множество исследований и публикуется много докладов по всему миру, которые тщательно изучаются ВОЗ.

"Большинство исследований показывают, что менее 10% людей серопозитивны, то есть в какой-то момент были инфицированы, - заметила ван Керкхове. - Медработники в большей степени подвержены заражению, поэтому в данной категории показатели выше".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.

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