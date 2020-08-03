В Анапе выявили более 100 нарушений градостроительных норм

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Комиссия, работающая в Анапе по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, выявила 112 фактов нарушения градостроительных норм, об этом он написал в своем канале в Telegram в понедельник.

"Это только первый этап, теперь необходимо разработать предложения по исправлению ситуации. Анапа должна сохранить себя как курорт и быть комфортной для жителей и отдыхающих. Экономика города должна складываться из санаторно-курортных объектов, детских здравниц, а не жилищной застройки", - говорится в сообщении главы региона.

В конце июля Кондратьев посетил Анапу с рабочей поездкой, где были выявлены нарушения этажности застройки на прибрежных территориях. В город была направлена комиссия во главе с вице-губернатором Краснодарского края Василием Швецом для урегулирования ситуации. Кондратьев назвал случившееся недоработкой местных властей, которые, по его словам, не нашли баланса при соблюдении градостроительных норм. Глава Анапы ушел в отставку по собственному желанию.

Уточняется, что комиссии также были направлены в Новороссийск и Северский район, откуда поступили жалобы на подобные нарушения градостроительного законодательства. В понедельник губернатор Краснодарского края распорядился привести в соответствие законодательным нормам генплан Горячего Ключа, где выявлены факты застройки лесного фонда, в срок до 1 сентября 2021 года, на этот период приостанавливается выдача разрешений на строительство.

В 2019 году на Кубани был принят закон, ограничивающий высоту строительства зданий возле моря в курортных городах, чтобы сделать прибрежную зону доступнее для отдыхающих. Согласно закону, в 500-метровой зоне от берега запрещается возводить здания высотой более 20 метров, приоритет в этой зоне будет отдан строительству гостиниц и отелей.