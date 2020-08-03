В ВОЗ заявили, что быстрое тестирование поможет контролировать распространение COVID-19

ЖЕНЕВА, 3 августа. /ТАСС/. Быстрые и точные тесты на коронавирус могут способствовать взятию пандемии под контроль. Об этом заявила в понедельник на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Очень важно проводить тестирование на коронавирус и быстро получать результаты, - отметила она. - К сожалению, во многих регионах мира много времени уходит на получение результатов. Несколько дней - это слишком долго".

По словам ван Керкхове, оптимизм внушает то, что были разработаны экспресс-тесты, масштабы производства которых увеличиваются по всему миру. "Это очень положительная динамика, это позволит нам взять пандемию под контроль", - подчеркнула эксперт.

"Важно, чтобы люди знали, заражены они или нет, и принимали соответствующие меры, - сказала она. - Если у человек выявлен вирус, человек должен изолироваться. Также необходимо отследить его контакты, чтобы поместить их на карантин. Это позволяет разорвать цепочки передачи".