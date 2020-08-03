В Вильнюсе осквернили памятник еврейскому духовному лидеру XVIII века

ВИЛЬНЮС, 3 августа. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Памятник жившему в Вильнюсе еврейскому духовному лидеру Элияху бен Шломо-Залману (1720-1797) осквернили в столице Литвы. Об этом в понедельник сообщил Вильнюсский комиссариат полиции.

"Памятник, находящийся на одной из улиц Старого города, был облит какой-то жидкостью. Предположительно это могла быть кислота", - сказано в сообщении. Полиции об инциденте по телефону сообщил гид, так как памятник Виленскому Гаону, как еще называют этого мудреца, расположен на трассе туристических маршрутов. "По данному факту ведется следствие", - указал комиссариат.

Аналогичный инцидент произошел в конце июня. Тогда памятник был залит белой краской. Совершившие акт вандализма не установлены.

Виленский (используется старинная форма названия Вильнюса) Гаон, что на иврите означает "гений", так именовался еще при жизни. Его считают одним из последних великих талмудистов, основателем собственной школы толкования Талмуда, к которому за мудростью ученики стекались из многих стран Европы. В собраниях раввинов и философско-религиозных дискуссиях бен Шломо-Залман участвовал с 12 лет.

Гаон был прадедом Ильи Ефрона, основателя издательского дома "Брокгауз и Ефрон". Утверждается, что одним из потомков вильнюсского мудреца является премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Парламент Литвы 2020 год объявил Годом памяти Виленского Гаона и истории местных евреев.