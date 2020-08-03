Власти Ростовской области заявили о необходимости обустроить развязки на трассе М4 "Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Многокилометровые пробки на трассе М4 "Дон" возникают в результате дорожно-транспортных происшествий на узких участках магистрали. Как рассказал в понедельник ТАСС министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, решить проблему способно расширение таких участков, а также обустройство развязок.

"Любая проблема, которая возникает на дороге, будь то дорожно-транспортное происшествие или какие-то текущие ремонтные работы, которые все равно требуется проводить, они тут же автоматически влияют на пропускную способность дороги, - сказал Иванов. - Сразу в "Яндекс.Картах" все это краснеет, пробка растягивается на несколько километров. В очередной раз это подчеркивает необходимость форсировать работы и по обходу Аксая [новый участок трассы М4 "Дон"], и по дальнейшей реконструкции нашего участка трассы".

Участок трассы М4 "Дон", проходящий через Ростовскую агломерацию, глава Минтранса региона назвал одним из наиболее проблемных. Изменить ситуацию способен новый участок федеральной магистрали, который планируют построить не позднее 2024 года в обход города Аксая. Региональные власти намерены добиваться ускорения запуска этого участка.

По словам Иванова, автомобильный трафик на трассе М4 "Дон" после нескольких месяцев снижения, связанного с ограничительными мерами из-за коронавируса, полностью восстановился. "Есть тенденция к его продолжающемуся росту. Мы видим, куда ориентирован основной турпоток, поскольку это практически единственный путь, по которому можно добраться из европейской части России на юг", - отметил Иванов.

Ранее Иванов сообщал ТАСС, что летом традиционно возрастает нагрузка на автомагистраль в Ростовской области. Значительный рост автомобильного трафика произошел после ввода в эксплуатацию автомобильной части Крымского моста.

Федеральная дорога М4 "Дон" - автомобильная дорога федерального значения Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Новороссийск. Протяженность трассы составляет около 1 540 км, проходит по территории восьми регионов России. Является ключевой для транспортного сообщения с Югом России, соединяет центральные и северные регионы европейской части страны с Северным Кавказом, Черноморским побережьем, портом Новороссийск. Летом по ней идет основной поток отдыхающих в Краснодарский край и Крым.