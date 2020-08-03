СМИ: в Японии впервые обнаружили коронавирус у собаки

ТОКИО, 3 августа. /ТАСС/. Коронавирус нового типа впервые обнаружили в Японии у двух собак, которые живут у двух разных хозяев, также заразившихся этой инфекцией. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo .

Отмечается, что домашние животные были протестированы в рамках специальной программы компании Anicom, которая предоставляет свои услуги по уходу за питомцами, пока их владельцы проходят лечение от коронавируса. У собак, которые были переданы на передержку, не наблюдается никакого ухудшения самочувствия.

Случаи обнаружения коронавируса у домашних животных неоднократно фиксировались в других странах, включая США и Францию. Во Всемирной организации здравоохранения заверили, что специалисты ведут тщательный мониторинг случаев заражения питомцев коронавирусом нового типа. Сведений о передаче инфекции от животного к человеку на данный момент нет.

Общее количество случаев заражения коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 40 тыс. Зафиксировано более 1 020 летальных исходов.