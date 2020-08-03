Ученые начали полеты для учета белых медведей и морских млекопитающих в Арктике

ТАСС, 3 августа. Ученые в понедельник начали тестовые полеты из Амдермы (Ненецкий автономный округ) для отработки методики учета белого медведя и морских млекопитающих в Арктике. Экспедиция продлится до 20 августа, рассказал ТАСС старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, заместитель руководителя программы изучения белого медведя в Российской Арктике Илья Мордвинцев.

"Маршруты запланированы по трем направлениям. Первое направление - в сторону острова Вайгач на границе Баренцева и Карского морей, второй - на полуостров Ямал, в частности, в район поселка Сабетта на западном побережье Обской губы Карского моря, где белые медведи периодически появляются. Третье направление - в направлении острова Диксон в северо-восточной части Енисейского залива Карского моря", - сказал Мордвинцев.

Как сообщил ТАСС из Амдермы старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Никита Платонов, самолет вылетел в первый рейс около 15:00 мск. Первый вылет был запланирован на 1 августа, но из-за тумана его пришлось отложить.

Первоначально планировалось, что начальной точкой для вылетов будет Сабетта, но в связи с пандемией коронавирусной инфекции базу экспедиции перенесли в Амдерму. Общая протяженность маршрутов составит около 10 тыс. км. Организаторами проекта являются Росприроднадзор, автономная некоммерческая организация "Центр "Арктические инициативы" и Международный экологический фонд "Чистые моря".

Участники экспедиции планируют оценить численность и пространственное распределение белого медведя, а также выяснить, где больше самок, а где самцов. При помощи как прямых наблюдений с воздуха, так и по данным съемки исследователи изучат состояние животных на островах и в прибрежных районах полуостровов Ямал и Таймыр. Ученые будут смотреть и состояние окружающей среды в местах обитания хищников. Собранные материалы помогут обозначить масштабы угроз для белого медведя и разработать детальный план по его защите.

Еще одна задача - изучить уровень антропогенного загрязнения поверхностных вод Карского моря и рек в районе Ямала и Таймыра, Обской и Гыданской губы.

Испытания самолета и оборудования

Полеты будут проходить на отечественном самолете-амфибии Ла-8. По такому научному проекту эта машина в Арктике будет работать впервые. Самолет дополнительно оборудован блистерами - особыми выпуклыми иллюминаторами - для визуального наблюдения, комплексом для мониторинга - тепловизором и фотооборудованием, а также специальной системой видеосъемки. "Полеты тестовые, мы посмотрим, как будет работать съемочная аппаратура и как поведет себя самолет", - добавил Мордвинцев.

Ла-8 предназначен для эксплуатации в любых широтах и климатических зонах, в пресноводных и соленых водоемах, он способен выполнять полеты с грунтовых полос, асфальта, бетона и снега. Мореходные качества допускают эксплуатацию самолета при высоте ветровой волны до 0,5 м.

Как рассказал ТАСС ведущий инженер, заместитель руководителя программы "Белуха - белый кит" Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов, кроме наблюдений за белым медведем, будет проводиться мониторинг белухи и атлантического моржа, возможно, удастся увидеть тюленей, но вероятность небольшая, потому что они плохо заметны в воде с высоты. "По белухам у нас многолетний проект по Белому морю. В Карском и Печорском море белухи тоже есть, их учеты будут ценны, поскольку это промысловый вид, ежегодно выдаются квоты на промысел, - пояснил собеседник агентства. - Но, к сожалению, учетов в последнее время не было, и данные, которые используются для расчетов, довольно старые. Мы надеемся, что сможем восполнить этот пробел, если повезет, и отработать методику, которая в дальнейшем позволит использовать такого типа самолеты и оборудование, которые на нем стоит".

Кроме того, если на исследования видов, занесенных в Красную книгу, таких как белый медведь или атлантический морж, средства выделяют, в частности, нефтегазовые компании, то за другими видами, по словам Глазова, той же белухой, наблюдения приходится проводить попутно.

Прежде наблюдения за моржами и белухами проводились с более крупных самолетов - Л-410 или Ан-26. На них ставилось другое оборудование. Например, использовались большие тепловизоры, для которых требовалась система охлаждения. Наблюдения были эффективны, но такое оборудование на Ла-8 не установить, кроме того, использование больших самолетов очень затратно. "Мы с помощью коллег новое оборудование поставили, но не испытывали, - добавил Глазов. - Сейчас есть шанс понять, насколько оно работает и насколько мы сможем его дальше использовать". По словам собеседника агентства, также был опыт мониторинга животных с беспилотников.

Для изучения моржей экспедиция получила разрешение от Ненецкого заповедника для пролетов над лежбищами на его территории - на островах Долгий и Матвеев, также планируется обследовать лежбища на острове Вайгач. "На разрешенной высоте мы попробуем пролететь над лежбищами, - пояснил ученый. - На территории заповедника сейчас работают его сотрудники, ведут наземный учет. У нас будет возможность сравнить данные, плюс посмотреть в окружающей акватории, поскольку моржи довольно хорошо видны с воздуха, мы посмотрим их численность и распределение в этом районе".

Фильм об Арктике

В ходе экспедиции будет снят фрагмент фильма "Новая Земля" о российской Арктике. Это масштабный проект, над которым режиссер Леонид Круглов и его съемочная группа начали работу в 2019 году. "Моя команда разработала и начнет работу на уникальном комплексе, который будет подвешен под крыло самолета Ла-8, будет вестись высококачественная съемка, дистанционно управляемая на полном ходу с самолета. Получатся уникальные кадры и природы, и животных - то, что обычно используют западные коллеги, но наши еще таких технологий не применяли, мы первый раз будем это пробовать, я надеюсь, что получится очень интересно, и эти кадры войдут в фильм", - рассказал ТАСС Круглов.

Фильм "Новая Земля" будет как о современной российской Арктике, так и об истории ее освоения. Круглов пояснил, что Новая Земля - в данном случае не название конкретного архипелага, а, скорее, собирательный образ, как в XVII веке Арктику представляли поморы. "Они все это представляли как одну большую Новую Землю далеко на севере. И мы, сейчас рассказывая об этом регионе, смотрим немножко глазами поморов. Это такой исторический ракурс, историческое преломление", - добавил он, отметив, что в основу фильма лягут съемки из экспедиции Северного флота, которая выйдет из Мурманска в начале августа и посетит Землю Франца-Иосифа, Новую Землю, Северную Землю, остров Врангеля, острова Де-Лонга. Работу над фильмом планируется завершить к 2022 году.