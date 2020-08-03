На Корсике повредили ствол посаженного в память об Анне Франк каштана

ПАРИЖ, 3 августа. /ТАСС/. Неизвестные повредили каштан, который был посажен на Корсике в память об Анне Франк, 15-летней еврейской девочке, скончавшейся в немецком концлагере в 1945 году. Об этом сообщила в понедельник прокурор Бастии Каролин Таро.

Дерево было подарено корсиканской деревне Пьянелло (департамент Верхняя Корсика) в 2010 году музеем "Дом Анны Франк" в Нидерландах. Черенок дерева был взят от каштана, расположенного рядом с домом в Амстердаме, где Анна Франк вместе с семьей пряталась от нацистов с 1942 по 1944 годы.

По информации прокуратуры, неизвестные оборвали кору каштана, что может привести к гибели дерева. "Начато расследование по факту преднамеренной порчи имущества, предназначенного для общественных мест", - сказала прокурор. Согласно данным властей, дерево было повреждено за несколько часов до начала серии конференций, посвященных памяти жертв Холокоста и ежегодно проходящих в Пьянелло.

Анна Франк родилась в Германии, однако после прихода к власти Гитлера иммигрировала в Нидерланды вместе с семьей. После оккупации этой страны нацистами семья Франков в течение долгого времени скрывалась в подвале одного из домов в Амстердаме, но в августе 1944 года их убежище было обнаружено голландской полицией и гестаповцами. Анна Франк вместе со старшей сестрой Марго была отправлена в концлагерь Берген-Бельзен (на территории нынешней германской земли Нижняя Саксония), где скончалась от тифа в возрасте 15 лет.

Дневник, который вела девочка в период оккупации нацистами Нидерландов, стал документом, обличающим нацистские преступления. Он был опубликован в 1947 году и издан в разных странах общим тиражом более 30 млн экземпляров.