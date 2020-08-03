В Оренбургской области возобновили медицинский профосмотр детей

ОРЕНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Детские поликлиники Оренбургской области возобновили проведение профилактических осмотров. Об этом сообщила в понедельник в прямом эфире в Instagram вице-губернатор - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

"По профосмотрам детей - мы их возобновили. Прививки возобновили раньше. Постепенно детская служба переходит в обычный режим работы с соблюдением всех мер противоэпидемического режима: предварительная запись, соблюдение дистанции, ношение средств индивидуальной защиты маленькими пациентами и родителями", - сказал Савинова.

Отмененную из-за пандемии плановую вакцинацию детей возобновили в Оренбургской области 1 июня, ранее сообщал ТАСС.

По данным оперативного штаба региона, в Оренбургской области официально зарегистрировали 7 239 случаев коронавирусной инфекции, из них 108 диагнозов медики поставили за прошедшие сутки. Выздоровели 5 562 человека, 47 умерли. В стационарах находятся 690 человек с диагнозом COVID-19. 41 пациент находится в тяжелом состоянии, 8 - на искусственной вентиляции легких. 173 пациента получают кислородную поддержку.