В ВОЗ предположили, что реальный коэффициент смертности от коронавируса может быть 0,6%

ЖЕНЕВА, 3 августа. /ТАСС/. Реальный коэффициент летальности при заражении коронавирусом может быть меньше, чем тот, который высчитан по официальной статистике, и находиться на уровне 0,6%. Об этом сообщила в понедельник на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, уточнив, что такой коэффициент можно высчитать при учёте в том числе незарегистрированных случаев инфицирования.

"Если говорить о смертности, то есть несколько способов подсчета этого коэффициента, - отметила она. - Самый простой способ - это соотнесение числа умерших к числу зарегистрированных случаев инфицирования. В этом случае мы получим определенное процентное соотношение". По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к настоящему моменту число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 18 млн, умерли от осложнений, вызванных инфекцией, около 690 тыс. человек. Соответственно, коэффициент смертности в таком случае будет составлять чуть более 3,8%.

"Однако многие специалисты на данный момент изучают коэффициент летальности при заражении, при котором учитывают число смертей среди всех людей, которые были инфицированы (в том числе тех, кто перенес заболевание без симптомов, и тех, кто не обращался за помощью к врачам - прим. ТАСС), - сказала Керкхове. - На данный момент мы не знаем, сколько людей было инфицировано, потому что здесь существует много сложностей. Совершенно точно, много случаев не было зарегистрировано. Однако, как мы понимаем из исследований, существуют оценки. Эти оценки находятся на уровне менее 1%. В нескольких исследованиях речь идет о 0,6%".

Данная цифра, заметила эксперт, звучит не очень угрожающе, однако на самом деле она очень велика для вируса, который имеет высокие показатели распространения и легко передается от человека к человеку.

"Поэтому нужно главным образом сконцентрировать усилия на предотвращении возможных случаев заражения, - заметила она. - При этом важно не просто защитить себя, но и других, если вы все-таки заразились. В группе риске находятся люди, у которые есть проблемы со здоровьем, которые страдают от ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний дыхательных путей".