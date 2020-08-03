В Египте впервые за четыре месяца возобновились службы в христианских храмах

КАИР, 3 августа. /ТАСС/. Службы в христианских храмах Египта, приостановленные из-за пандемии нового коронавируса в конце марта, возобновились в понедельник впервые за четыре месяца. Об этом сообщил информационный портал Ahram .

Коптская православная церковь объявила о "постепенном открытии церквей, проведении массовых служб, свадебных и похоронных церемоний на фоне фиксируемого в последние несколько недель снижения уровня заражения вирусом и смертности от осложнений". Службы будут проводиться с понедельника по четверг при соблюдении социальной дистанции: прихожанам разрешат сидеть на лавках в храме только по-одному, на пол будет повсеместно нанесена специальная разграничительная разметка. При этом массовые воскресные богослужения пока запрещены.

В конце июня власти Египта разрешили постепенное открытие мечетей и церквей, запрет был сохранен лишь на проведение пятничной проповеди мусульман и большой воскресной службы в соборах, на которые традиционно собирается много народа. Однако коптская церковь приняла тогда решение отсрочить еще открытие храмов.

Копты (православные христиане) составляют, по разным данным, от 10 до 14% 100-миллионного населения Египта.

В конце марта, на фоне распространения нового коронавируса, страна закрылась от внешнего мира, прекратили работу все образовательные учреждения, спортивные клубы, кафе и рестораны, молельные дома, парки отдыха, а также курортные отели. Только в конце мая Египет начал поэтапное возвращение к нормальной жизни. К настоящему моменту по-прежнему закрыты только парки и общественные пляжи, не относящиеся к отелям. Власти обещают открыть туда доступ в ближайшие дни.

На данный момент в Египте выявлено 94,5 тыс. заражений новым коронавирусом, умерли 4865 человек, 42,5 тыс. заболевших выздоровели.