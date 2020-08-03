Медали участника Крымской войны 1853-1856 проданы на аукционе в Лондоне

ТАСС, 3 августа. Медали участника Крымской войны (1853-1856) сержанта-майора Уильяма Стюарта, отличившегося в один из самых трагических дней в британской военной истории, ушли с молотка на торгах Spink & Son в Лондоне за £5,6 тыс. ($7,3 тыс.). Об этом сообщает в понедельник газета The Times.

25 октября 1854 года после удара русской армии по коммуникациям противника под Балаклавой турки бежали со своих позиций, оставив редуты. Легкой бригаде кавалерийской дивизии "Восточной армии" Британии было приказано отбить девять британских пушек, потерянных в этом бою.

Кавалеристы, бросившиеся на укрепления русской армии, дважды попали под перекрестный огонь батарей, а также под удар драгун и практически были уничтожены. По различным данным, потери англичан достигли нескольких сотен человек, были убиты более 360 лошадей.

Именно в этот день Балаклавского сражения отличился Стюарт из тяжелой бригады той же кавалерийской дивизии. По свидетельству очевидцев, он сменил одну за другой трех лошадей, которые были убиты из ружей и орудий, и завершил день Балаклавского сражения на четвертой. Стюарт также участвовал в сражениях при Инкермане и Севастополе, а затем был принят королевой Викторией (1819-1901). До вступления в драгунский полк в 1837 году он был рабочим в шотландском городе Перт.

В числе наград Стюрта, выставленных на аукцион, была и французская Medaille Militaire, в наградном листе к которой говорилось, что "кавалерист никогда не покидал свой пост".