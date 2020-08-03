Мосгорсуд снизил срок наказания Мамаеву и оправдал за хулиганство

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник в ходе рассмотрения жалобы на приговор снизил срок наказания футболисту Павлу Мамаеву до одного года исправительных работ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил оправдать Павла Мамаева по ст. 213 ("Хулиганство") УК РФ и назначить ему наказание в виде года исправительных работ за преступление по ст. 115 ("Побои") УК РФ", - сказано в решении судьи.

Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор футболисту Александру Кокорину, оставив без изменений срок наказания в виде 1,5 года лишения свободы. "Выслушав мнения сторон, суд постановил признать решение суда первой инстанции в отношении Александра Кокорина законным и обоснованным и не нашел оснований для его отмены. Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, он освобожден от отбытия наказания в виду фактического его отбытия", - огласил решение судья.

Мамаев может рассчитывать на реабилитацию в связи с оправдательным приговором по статье о хулиганстве, сообщил журналистам его адвокат Игорь Бушманов. "Мамаев имеет право на реабилитацию и компенсацию в соответствии с законом. С этого дня приговор вступил в силу, и он получил такое право", - сказал адвокат. Он пояснил, что Мамаев был приговорен к лишению свободы по статье о хулиганстве, компенсация, как и двум другим оправданным, ему положена из-за времени проведенного в колонии.