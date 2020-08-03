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Дело в отношении Кокорина и Мамаева
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Мосгорсуд снизил срок наказания Мамаеву и оправдал за хулиганство

Приговор Александру Кокорину оставили без изменений
Здание Московского городского суда Сергей Бобылев/ТАСС
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Здание Московского городского суда
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник в ходе рассмотрения жалобы на приговор снизил срок наказания футболисту Павлу Мамаеву до одного года исправительных работ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил оправдать Павла Мамаева по ст. 213 ("Хулиганство") УК РФ и назначить ему наказание в виде года исправительных работ за преступление по ст. 115 ("Побои") УК РФ", - сказано в решении судьи.

Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор футболисту Александру Кокорину, оставив без изменений срок наказания в виде 1,5 года лишения свободы. "Выслушав мнения сторон, суд постановил признать решение суда первой инстанции в отношении Александра Кокорина законным и обоснованным и не нашел оснований для его отмены. Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы, он освобожден от отбытия наказания в виду фактического его отбытия", - огласил решение судья.

Мамаев может рассчитывать на реабилитацию в связи с оправдательным приговором по статье о хулиганстве, сообщил журналистам его адвокат Игорь Бушманов. "Мамаев имеет право на реабилитацию и компенсацию в соответствии с законом. С этого дня приговор вступил в силу, и он получил такое право", - сказал адвокат. Он пояснил, что Мамаев был приговорен к лишению свободы по статье о хулиганстве, компенсация, как и двум другим оправданным, ему положена из-за времени проведенного в колонии. 

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