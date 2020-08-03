В Орле после капремонта открыли мост "Дружбы", связывающий два района города

ОРЕЛ, 3 августа. /ТАСС/. Мост "Дружбы", связывающий Железнодорожный и Заводской районы Орла, открыли в понедельник после капитального ремонта на пять месяцев раньше срока, предусмотренного контрактом. Стоимость капремонта превысила 270 млн рублей, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Наряду с Красным мостом объект является одним из основных транспортных узлов города. Через два моста проходит порядка 70% дорожного трафика. После открытия "Дружбы" планируется приступить к капитальному ремонту Красного.

"Удалось не просто провести качественный капремонт, но и сделать это раньше установленного срока, напомню, что в контракте срок завершения работ на этом мосту - декабрь 2020 года. Стоимость работ превысила 270 млн рублей - это денежные средства регионального, федерального бюджетов, средства городского бюджета Орла", - сказал Клычков.

Мост был построен в 1965 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Число полос после реконструкции увеличилось вдвое.

Ремонт "Дружбы" начался летом 2018 года, завершить работы планировалось к апрелю 2019 года. Однако из-за многочисленных нарушений контракт с предыдущей компанией был расторгнут. Новый подрядчик приступил к работам в конце октября 2019 года.