В СФ считают нужным закреплять в договоре ответственность работодателя за мигрантов при ЧП

МОСКВА, 3 августа, /ТАСС/. Трудовой договор должен предусматривать ответственность работодателя за нанятых трудовых мигрантов в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, в том числе финансовую, считает первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий пандемии коронавируса заявил, что процедуру предоставления мигрантам права на работу в России могут усложнить, такая возможность обсуждается в настоящий момент. Он также предложил обсудить опыт арабских стран, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу.

"Думаю, правильно будет возложить всю ответственность на работодателя, который нанимает человека на работу. При найме надо прописывать все условия, в том числе связанные со всеми возможными форс-мажорными обстоятельствами, чтобы в плановом порядке уже заранее быть готовым к исполнению трудовых обязательств. Должна быть система ответственности и страхования при несчастных случаях, чрезвычайных происшествиях, болезнях - полномасштабная мера ответственности за рабочую силу", - сказал Рязанский ТАСС.

По словам сенатора, данная проблема требует тщательного рассмотрения и решения. Кроме того, по мнению Рязанского, в настоящее время необходимо проводить тщательное разбирательство каждого случая, когда трудовые мигранты в условиях коронавируса по решению своих работодателей оказались вне поля трудовой деятельности.

"Если государство помогало работодателям соответствующими взносами, выплатами, то почему компании отказываются от того, чтобы часть этой помощи государства касалось сферы занятости трудовой миграции? Вопрос требует тщательного рассмотрения и решения", - добавил сенатор.