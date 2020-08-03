ВОЗ заявила, что механизм COVAX призван обеспечить доступ всех стран к вакцине от COVID-19

ЖЕНЕВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры наращивают усилия, направленные на обеспечение на справедливой основе всех стран вакциной от коронавируса. Эта работа ведется в рамках международного механизма COVAX, сообщили в понедельник ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ.

В ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать сообщение агентства Bloomberg о том, что США, Великобритания, Евросоюз и Япония уже зарезервировали для себя около 1,3 млрд доз разрабатываемой вакцины, а другим ее может не хватить, официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что COVAX "ускоряет поиски эффективной вакцины для всех стран". Этот механизм запущен ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). Его цель состоит в том, чтобы "гарантировать во всем мире быстрый, справедливый и равноправный доступ к вакцине от заболевания COVID-19", сказал официальный представитель.

Как пояснил Язаревич, кроме того, COVAX "поддерживает создание производственных мощностей и производит закупки", чтобы "к концу 2021 года можно было справедливо распределить около 2 млрд доз вакцины". Интерес к COVAX уже проявили 75 стран, констатировал он, напомнив, что этот механизм является одной из "опор" инициированного ВОЗ в апреле международного партнерства "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (Access to COVID-19 Tools Accelerator, или кратко - ACT Accelerator).

Как сообщило в воскресенье агентство Bloomberg, "богатые страны уже заблокировали более миллиарда доз вакцины от коронавируса, что вызывает растущую обеспокоенность относительно того, что остальной мир окажется в конце очереди в глобальных усилиях по борьбе с пандемией". Агентство ссылается на выводы экспертов базирующей в Лондоне аналитической компании Airfinity, согласно которым США, Великобритания, Европейский союз и Япония "закрепили за собой около 1,3 млрд доз потенциального средства иммунизации от COVID-19".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве 20 июля, что будущая вакцина от коронавируса должна рассматриваться в качестве "глобального общественного блага" и быть доступной для всех, а не только для людей со средствами. Он выразил обеспокоенность тем, что в мире нет единства мнений на это счет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана ВОЗ пандемией.