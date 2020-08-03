Турпоток на курорты Сочи достиг 680 тыс. человек

КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Туристический поток на курорты Сочи после снятия ограничений, действующих в период пандемии, достиг 680 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в понедельник.

На конец июля на курортах Краснодарского края, являющегося основным туристическим регионом России, фиксировали резкий рост турпотока: только за последнюю неделю июля регион принял 600 тыс. отдыхающих, что превысило половину от всех гостей, посетивших Кубань после возобновления сезона. За два летних месяца Краснодарский край посетили 2,3 млн туристов. Отмечалось, что самая высокая загрузка средств размещений фиксируется в Сочи.

"На сегодняшний день в Сочи около 207 тысяч туристов. За все время с 1 июня на курорте отдохнули 680 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля в регионе начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, возобновили работу некоторые предприятия, с июня прием туристов возобновили санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина сняли с 21 июня, на Кубань начали активно приезжать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток там составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В текущем сезоне в регионе ожидают около 7 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.