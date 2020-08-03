В Сочи восстановили два моста, смытые ливнем в 2018 году

СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Два моста, которые в 2018 году смыло ливнем, восстановили в ауле Хаджико в Сочи. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации города Сочи.

"Переправы были смыты бурными потоками горных рек в октябре 2018 года. Тогда Сочи пострадал от мощного циклона. После этого жителям пришлось пользоваться временными конструкциями. Теперь же мосты восстановлены, на месте старых появились новые капитальные сооружения", - говорится в сообщении.

При строительстве новых мостов были приняты меры для предотвращения подтоплений в будущем: были расширены русла ручьев, увеличена высота мостов. Также было восстановлено дорожное полотно на ведущих к мостам улицах.

"Новые мосты прослужат долго. Это действительно капитальные сооружения. Заасфальтированная дорога поможет развитию инфраструктуры в ауле. Здесь собираются строить цех по сбору деревянных и металлических конструкций. А это рабочие места для местных жителей", - приводятся слова председателя совета ТОС "Хаджико" Мусы Сизо.

В Краснодарском крае из-за ливней в октябре 2018 года было подтоплено около 30 населенных пунктов, свыше 1,8 тыс. домовладений, в которых проживают более 5,3 тыс. человек. По данным местных властей, жертвами непогоды стали шесть человек, в регионе был введен режим ЧС.