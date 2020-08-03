Новый корпус инфекционной больницы в Казани планируют ввести в эксплуатацию 10 августа

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Новый корпус республиканской клинической больницы им. профессора А. Ф. Агафонова в Казани планируют ввести 10 августа текущего года. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"Нам необходимо предусмотреть достаточный коечный фонд для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями и возможность развернуть дополнительные койки в случае осложнения эпидситуации, в том числе, в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Подспорьем в этой работе должно стать открытие на следующей неделе нового корпуса инфекционной больницы, который построен в кратчайшие сроки - 100 дней. 10 числа... корпус будет введен", - сказал он.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Татарстана, общая площадь нового капитального корпуса инфекционной больницы составляет более 1,7 тыс. кв. м, мощность - 232 койки. Также предусмотрена возможность развертывания до 504 коек в случае распространения особо опасных инфекций.