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Новый корпус инфекционной больницы в Казани планируют ввести в эксплуатацию 10 августа

Его общая площадь составляет более 1,7 тыс. кв. м

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Новый корпус республиканской клинической больницы им. профессора А. Ф. Агафонова в Казани планируют ввести 10 августа текущего года. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

"Нам необходимо предусмотреть достаточный коечный фонд для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями и возможность развернуть дополнительные койки в случае осложнения эпидситуации, в том числе, в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Подспорьем в этой работе должно стать открытие на следующей неделе нового корпуса инфекционной больницы, который построен в кратчайшие сроки - 100 дней. 10 числа... корпус будет введен", - сказал он.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Татарстана, общая площадь нового капитального корпуса инфекционной больницы составляет более 1,7 тыс. кв. м, мощность - 232 койки. Также предусмотрена возможность развертывания до 504 коек в случае распространения особо опасных инфекций.

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