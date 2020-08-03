Эксперт: новый закон о вейпах и кальянах не приведет к увеличению потребления табака

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Новый закон, запрещающий продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции, поможет сократить число курильщиков в России. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Регулирование и контроль за кальянами, вейпами, другими никотинсодержащими продуктами [нагревательный, жевательный и нюхательный табак, снюс, синтетический никотин и другие, в том числе еще неизвестные на рынке продукты], подразумевает снижение спроса и предложений на эту продукцию, а следовательно и ее потребления. Совершенно уместна аналогия с табаком, после принятия федерального закона № 15 ["Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"], произошло объективное снижение потребления табачной продукции. Поэтому, ожидаем и снижение потребления иной никотинсодержащей продукции", - сказал эксперт Минздрава.

Брюн также считает, что нововведение не приведет к увеличению потребления обычного табака, "так как основным отрядом, пополняющим армию курильщиков, как раз были потребители иной никотинсодержащей продукции". "В частности, по данным многочисленных исследований, например из десяти молодых вейперов, через 1,5 - 2 года восемь переходили на обычные сигареты. И только 1% курильщиков удавалось отказаться от курения с помощью электронных сигарет. Поэтому, следует ожидать не рост, а сокращение курильщиков", - пояснил он.

При этом нарколог отмечает, что для достижения лучших результатов, нормативно-правовое урегулирование должно сопровождаться агитацией и пропагандой в целом здорового образа жизни, в том числе посредством средств массовой информации. "Необходима целенаправленная работа медицинского и всего гражданского общества по формированию негативного отношения к никотину. Очень важна роль Министерства внутренних дел, Роспотребнадзора за соблюдение федерального закона № 303 ["О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"], проведения мониторинга за ситуацией, постоянного контроля и улучшения организации медицинской помощи потребителям табачной и иной никотинсодержащей продукции", - добавил Брюн.

"Не бывает идеальных законов, но данный закон своевременный, комплексный, системный и является краеугольным камнем Концепции по противодействию потребления табака и иной никотинсодержащей продукции в РФ до 2035 года", - заключил эксперт Минздрава России.

О законе и нацпроектах

Президент РФ Владимир Путин 31 июля подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции. Запретительные меры в рамках антитабачного закона распространяются на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления.

Законом запрещается курение любой никотиносодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Эти ограничения также коснутся курения кальяна. Кроме того, закон запрещает торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/мл и полностью запрещается продажа несовершеннолетним табачной или никотиносодержащей продукции, кальянов и устройств для ее потребления. Новый закон запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции. Речь идет в том числе о покупке для них такой продукции, ее передаче, а также требованиях или предложениях употребить продукцию с никотином любым способом.

Разработку нормативных и правовых актов по борьбе с употреблением табака, антиалкогольной политике, а также стратегию здорового образа жизни Минздрав России осуществляет в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография".