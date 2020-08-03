Врачи, оказавшие помощь Казахстану в борьбе с коронавирусом, вернулась в Подмосковье

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Подмосковные врачи, которые ранее были направлены в Казахстан для помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, вернулись в Московскую область. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Московскую область вернулись из Казахстана 26 врачей, которые помогали коллегам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в республике", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, для помощи в борьбе с инфекцией в Казахстан уезжали анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, эпидемиологи из более чем 15 больниц Московской области. По итогам работы подмосковные врачи были отмечены нагрудным знаком "За заслуги" Министерства здравоохранения Казахстана.

"Опыт, который приобрели наши врачи за время лечения пациентов с коронавирусом в Подмосковье, пригодился для борьбы с этой инфекцией в Казахстане. Специалисты передали полученные знания и навыки казахским коллегам из пяти регионов республики и общими усилиями пролечили более 1 500 пациентов", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.