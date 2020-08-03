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Пандемия COVID-19

Массовые мероприятия в Псковской области разрешили проводить по согласованию с властями

Всего в регионе зафиксировано 3 835 случаев заражения коронавирусной инфекцией

ПСКОВ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области разрешили проведение на территории региона массовых мероприятий при условии, что они будут согласованы органами госвласти, а также главным санитарным врачом области. Об этом в понедельник говорится в указе губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса.

"Запрет [на проведение массовых мероприятий] не распространяется на проведение чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, мероприятий в видеоформате, богослужений, мероприятий (за исключением публичных, досуговых, развлекательных), проводимых при соблюдении одновременно следующих условий: мероприятие проводится на основании решения органа госвласти или органа местного самоуправления, имеется согласование проведения мероприятия главного санитарного врача по Псковской области", - отмечается в тексте документа.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в регионе зафиксировано 3 835 случаев заражения и 54 летальных исхода. Выздоровели 2 714 человек.

Теги
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