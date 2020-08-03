Прокуратура Москвы начала проверку после сообщений об утечке базы данных автомобилистов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Московская прокуратура проводит проверку после сообщений об утечке информации из базы данных автомобилистов и ее продаже в интернете. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Прокуратура Москвы организовала проверку сообщений, опубликованных в СМИ, о продаже в интернете базы данных автомобилистов Москвы и Подмосковья, в которой содержатся сведения о транспортных средствах, имена и телефоны владельцев автомобилей", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований федерального законодательства о персональных данных. При наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о том, что злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив эту информацию в $1,5 тыс. В ней, по данным издания, содержатся VIN-коды машин, номера ПТС, а также личные данные и телефоны владельцев автомобилей.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что взлома информационных систем МВД, из-за чего могла произойти утечка данных водителей, не было. Он предположил, что утечка данных могла произойти из страховых компаний или многофункциональных центров. В настоящее время устанавливается источник утечки данных.