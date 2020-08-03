Мурашко: Россия делает все, чтобы обезопасить туристов в Сочи и Абхазии от коронавируса

СОЧИ, 3 августа. /ТАСС/. Российские специалисты делают все необходимое, чтобы обезопасить от коронавируса туристов, прибывающих на отдых в Сочи и Абхазию. Отдыхающим будет оказана медицинская помощь в случае необходимости, сообщил в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Сочи.

"В Абхазию перед открытием выезжали специалисты Минздрава и Роспотребнадзора для оценки условий оказания медицинской помощи. В том числе, сегодня мы дополнительно развертываем корпус в Сочи для пациентов, на случай, если придется вывозить туристов и отдыхающих непосредственно на территорию РФ. На этой неделе выедут туда специалисты дополнительно. Завтра выезжает туда также группа специалистов для проведения аудита процесса приема гостей - туристов из РФ. То есть мы полностью подстраховываем весь процесс [оказания] медицинской помощи и пребывания наших граждан как на территории Сочи, так и в Абхазии", - сказал он.

По словам министра, условия, необходимые для оказания качественной медицинской помощи во время отдыха, созданы для отдыхающих в Сочи, а также местных жителей.

"Сегодня, поскольку высокий сезон в Сочи и поступают сюда пациенты из числа и местных жителей, и отдыхающих, то мы сегодня выехали с инспекцией по готовности и качеству оказания медицинской помощи на территории города Сочи <…> Сегодня персонала и лекарственных препаратов в достатке, реанимационные койки имеют свободные места <…> Поэтому этот комплекс мероприятий, который сегодня здесь проводится, он направлен на то, чтобы максимально обезопасить и создать условия для качественного оказания медицинской помощи, для качественного отдыха", - сказал он.

Мурашко отметил, что в инфекционной больнице № 2, которую посетил министр, установлен новый томограф для проведения диагностики. "Мы инспектируем, в том числе, объемы производимых тестирований на коронавирус в лабораториях, достаточность инспектируется количества лекарственных препаратов, в том числе противовирусных и реанимационной защиты", - сказал министр здравоохранения.

По его словам, в Сочи важно создать систему передачи сведений о контактах тех пациентов, у которых обнаружен коронавирус, по месту жительства. "Нам еще принципиально важно отработать систему передачи данных о пациентах, которые приезжают в город, и в случае, если они заболевают здесь и госпитализируются, в том числе, необходимо по контактам передавать данные по месту жительства", - отметил Мурашко.

Ситуация в Краснодарском крае

В понедельник в пресс-службе администрации курорта сообщили, что туристический поток на курорты Сочи после снятия ограничений, действующих в период пандемии, достиг 680 тыс. человек.

С 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля в регионе начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, возобновили работу некоторые предприятия, с июня прием туристов возобновили санатории, имеющие медицинскую лицензию. Режим карантина сняли с 21 июня, на Кубань начали активно приезжать туристы, при этом регион вернулся к действию режима повышенной готовности.

Туристы в Абхазии

Ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие из-за пандемии коронавируса, были сняты 1 августа. Для въезда в республику наличие справки об отсутствии коронавируса не является обязательным. По данным сочинской таможни, за минувшие выходные российско-абхазскую границу пересекли более 30 тыс. человек. По прогнозам туроператоров, поток российских туристов в Абхазию в текущем сезоне может достичь 350 тыс. человек.

Накануне медики и члены оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавирусной инфекции на экстренном совещании высказали обеспокоенность беспрепятственным движением на границе с РФ, заявили о возможном всплеске заражения коронавирусной инфекцией.

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