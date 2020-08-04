Агаларов рассказал о вспышке коронавируса среди строителей Crocus Group на самоизоляции

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Вспышка коронавируса в общежитии, где проживали рабочие Crocus Group, началась после остановки строительства в Московском регионе в апреле-мае 2020 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Crocus Group Араз Агаларов.

"У меня 8,5 тысяч рабочих, и когда их заперли в общежитиях, - сегодня об этом уже можно говорить, - там началась вспышка коронавирусной инфекции", - сказал Агаларов.

Он отметил, что рабочим давали "Арбидол", а также аскорбиновую кислоту. В случае повышения температуры до 37,1 градуса, они принимали антибиотики. Также не болеющим рабочим советовали выходить на прогулки. "Мы объясняли: "Будете сидеть в общежитии - начнутся проблемы. Надо выходить гулять". И это дало результат. Так что, можно сказать, я своими руками подавил вспышку инфекции", - добавил Агаларов.

Строительные работы были приостановлены в Москве и Подмосковье с 13 апреля из-за ситуации с коронавирусом. С 12 мая власти столицы разрешили работу строек и промышленности только при соблюдении всех установленных норм санитарно-эпидемиологического контроля. В свою очередь, власти Подмосковья возобновили работа промышленных предприятий, строек и на объектах ЖКХ с 18 мая.