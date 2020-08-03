Норвегия вводит ограничения на круизное сообщение после вспышки коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 3 августа. /ТАСС/. Власти Норвегии приняли решение ввести ограничения на круизное сообщение после вспышки коронавируса на судне Roald Amundsen крупнейшей круизной компании страны Hurtigruten. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения и социального обеспечения Бент Хейе.

"Мы на время ограничиваем круизное сообщение, чтобы остановить заражения. Поводом стала ситуация на Hurtigruten", - сказал он. По его словам, власти запретят кораблям более чем со 100 пассажирами на борту останавливаться в норвежских портах и не позволят пассажирам и экипажу сходить на сушу.

Ранее в понедельник Hurtigruten сообщила, что на неопределенный срок приостанавливает свои экспедиционные круизы из-за вспышки коронавируса на судне Roald Amundsen. Помимо рейсов Roald Amundsen, отменены также круизы на судах Fridtjof Nansen и Spitsbergen как в норвежских водах, так и за их пределами.

По крайней мере у 36 членов экипажа круизного судна Roald Amundsen на минувшей неделе было выявлено заражение новым коронавирусом. 33 человека из числа инфицированных являются филиппинцами, еще двое - граждане Норвегии и Германии. Четверо из зараженных находятся в больнице. Коронавирус подтвержден также у четырех пассажиров.