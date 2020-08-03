Петербургский политех получил почти 450 дополнительных бюджетных мест в новом учебном году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого решением Минобрнауки РФ получил 446 дополнительных бюджетных мест в новом учебном году. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба вуза.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Глава государства также призвал с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов в российских регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры.

"На будущий учебный год политех получил 446 дополнительных бюджетных мест, в том числе 240 мест по бакалавриату, 31 - по специалитету, 169 - по магистратуре и пять мест по аспирантуре. А всего контрольные цифры приема составляют 5269 бюджетных мест", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, дополнительные места были получены по тем направлениям подготовки вуза, которые показали высокую эффективность: в первую очередь физика и астрономия (25 мест), электроника, радиотехника и системы связи (25 мест), фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системамы и технологии (24 места), машиностроение (30 мест), управление в технических системах (25 мест), а также экономика и управление (35 мест).

"При выделении дополнительных бюджетных мест Минобрнауки учитывало качество образования, актуальность направлений подготовки с точки зрения потребностей социально-экономического развития региона и страны", - отмечается в сообщении.