Жена Бута попросила посольство США помочь выйти с мужем на связь

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Супруга осужденного в США россиянина Виктора Бута Алла попросила посольство РФ в Соединенных Штатах оказать ей содействие в вопросе связи с ним. Об этом сама Алла Бут сообщила в беседе с ТАСС.

"В последний раз мы с ним говорили более недели назад. Сейчас связь с ним пропала, хотя правилами распорядка тюрьмы [города] Марион в штате Иллинойс, где он находится, родственникам разрешено созваниваться с осужденным дважды в неделю. Я попросила посольство РФ в США оказать возможное содействие в установлении контакта с Виктором", - сказала она.

По словам Аллы Бут, условия содержания ее мужа ухудшились после перенаправления в тюрьму города Марион 35 человек из чикагского исправительного учреждения, которые больны коронавирусной инфекцией. "До этого там было только два человека с COVID. Теперь более 35. Всех стали гораздо реже выпускать в душ или на прогулки", - сказала она.

Алла Бут заявила, что она пока не знает о возможном обмене россиянина на осужденного в России за шпионаж экс-морпеха из США Пола Уилана. О возможности такого обмена ранее заявлял адвокат американца Владимир Жеребенков.

Ранее адвокат осужденного Алексей Тарасов подтвердил ТАСС, что с Бутом долгое время нет связи. В пятницу он сообщил корреспонденту ТАСС, что сможет направить запрос на проведение телефонного разговора с россиянином в спецблоке американской тюрьмы города Марион, чтобы выяснить, почему он долгое время не выходит на связь со своей супругой, не раньше 3 августа. "С Виктором я общался в последний раз пару недель назад", - информировал Тарасов. Он сказал, что пока не может комментировать данные о том, что россиянин долгое время не выходил на связь с женой. "Он сидит в спецблоке [тюрьмы], где коммуникации действительно ограничены. Поэтому не исключено, что проблема могла возникнуть", - продолжал адвокат.

"Мне надо будет запросить разговор с самим Бутом. Я смогу это сделать не раньше, чем в понедельник", - информировал Тарасов, пояснив, что разрешение на такой разговор по телефону с заключенным в США "дают не сразу".

Заключение Бута

В марте - апреле Бут и остальные заключенные спецблока американской тюрьмы города Марион в связи с пандемией коронавируса временно лишились права полноценно пользоваться телефонами. Тюремный спецблок предназначен для узников, чье общение с внешним миром даже без учета пандемии жестко ограничено.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в Соединенных Штатах террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения, его также оштрафовали на $15 млн.