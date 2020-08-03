Сдавший ЕГЭ на 400 баллов костромской школьник получил предложения от столичных вузов

КОСТРОМА, 3 августа. /ТАСС/. Выпускник школы №30 в Костроме Дмитрий Ломсадзе набрал в общей сложности 400 баллов едином государственном экзамене (ЕГЭ) по четырем предметам. Им уже заинтересовались несколько московских вузов, они выслали предложения для выпускника, сообщил ТАСС директор школы Александр Зюзин.

"Да, Дмитрий набрал 400 баллов <…> Через школьный сайт, через электронную почту, сами вузы выходят на школу. Есть предложение от МГТУ им. Н. Э. Баумана. Уже около 3-4 предложений от московских вузов", - сказал Зюзин.

По его словам, Дмитрий пока не отреагировал на предложения от вузов. Выпускник не называет университет, в который намерен поступать. "До сих пор остается тайной, куда он будет поступать - он не говорит. Обычно мы собираем информацию, кто куда собирается поступать, Дмитрий такой информации пока не давал", - добавил Зюзин.

Ломсадзе сдавал профильную математику, физику, русский язык и информатику. По каждому предмету он получил наивысший результат - 100 баллов. Как рассказал Зюзин, мальчик закончил школу с золотой медалью, во время учебы особенно хорошо ему давались точные науки - математика, физика.

"Насколько мне известно, в большей степени перед ЕГЭ он занимался самостоятельно. По русскому языку и математике ходил на дополнительные занятия, которые проводились в школе. Его классным руководителем был учитель физики", - рассказал директор школы.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля, на участие было заявлено порядка 713 тыс. человек, из них более 620 тыс. человек - выпускники текущего года. В ходе основного периода два участника ЕГЭ из Костромской области и Москвы получили 100 баллов по четырем предметам.