Большая хоральная синагога Петербурга открылась для ежедневных молитв

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Большая хоральная синагога в Санкт-Петербурге впервые с конца марта открылась в понедельник для ежедневных молитв, сообщается на ее сайте. Проведение мероприятий и экскурсий пока не разрешается.

"Миньян (кворум из десяти взрослых мужчин, необходимый для общественного богослужения и для ряда религиозных церемоний - прим. ТАСС) в Синагоге собирается уже несколько недель, но количество участников было ограниченно, и для допуска в Синагогу нужно было предоставить справки об отрицательных результатах теста на коронавирус. Теперь эпидемиологическая ситуация улучшилась, и правление общины перешло к постепенному снятию ограничений. С 3 августа прийти и помолиться в миньяне в часы общественной молитвы могут все желающие", - говорится на сайте.

Вместе с тем председатель еврейской общины Марк Грубарг призвал соблюдать меры предосторожности. "Ситуация в городе остается напряженной. Поэтому присутствие на молитве допустимо только в маске и перчатках, с соблюдением социальной дистанции. При плохом самочувствии приходить ни в коем случае нельзя", - приводятся его слова на сайте синагоги.

Большая хоральная синагога Санкт-Петербурга оставалась закрытой для молящихся, несмотря на решение городских властей о возобновлении допуска верующих в храмы с 5 июня при соблюдении санитарных требований. Такое решение было принято тогда главами еврейской общины города из-за наличия в ней заболевших на тот момент.