В Северной Осетии более 19 тыс. жителей получили гуманитарную помощь

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 августа. /ТАСС/. Более 19 тыс. жителей Северной Осетии получили гуманитарную помощь благодаря проведению Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания вице-премьера Ирины Азимовой с руководителями волонтерских организаций и активистов движения.

"В рамках проведения Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в Северной Осетии более 19 тыс. жители получили гуманитарную помощь. На базе СОГМА волонтерами-медиками совместно с ОНФ и рядом волонтерских организаций был создан Северо-Осетинский региональный волонтерский штаб акции "Мы вместе". По словам руководителя штаба Сергея Зихова, основная категория людей, которым была оказана помощь: пожилые люди, многодетные, малообеспеченные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами", - говорится в сообщении.

Кроме того, "Волонтеры-медики" оказывали помощь медицинскому персоналу Республиканской клинической больницы, клинической больницы СОГМА, а также помогали в подготовке новых отделений для приема инфицированных пациентов в РКБ и Пригородной ЦРБ. Волонтеры доставляли рецептурные медикаменты, а также лекарства для больных с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении.

В работе штаба приняли участие 580 добровольцев. Среди них студенты СОГМА, СОГУ и СОГМК, активисты Молодежки ОНФ, Всероссийского корпуса спасателей, ресурсного центра поддержки добровольчества, Красный крест.

11 июня президент России Владимир Путин учредил памятную медаль за вклад в общероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе, организованную в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.