Минкомсвязь обновила график вывозных авиарейсов до 10 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ обновила график спецрейсов из разных стран на период с 4 по 10 августа. Он опубликован в созданном министерством Telegram-канале для информирования о возможности россиян вернуться домой из-за рубежа.

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Всего, по данным министерства, запланировано 16 рейсов. В частности, 4 августа состоятся рейс Пхукет - Москва. На следующий день, 5 августа, запланированы рейсы Гюмри - Москва, Баку - Москва.

6 августа будет выполнен рейс Каракас - Москва с пересадкой в Ла-Романе. 7 августа состоятся рейсы Аликанте - Москва и Дели - Москва, а на следующий день, 8 августа, рейсы Ереван - Москва, Дубай - Москва, Франкфурт-на-Майне - Москва, Сеул - Владивосток, Ереван - Сочи и Ереван - Ростов-на-Дону.

9 августа планируется выполнить единственный рейс из Нью-Йорка в Москву. На 10 августа запланированы рейсы Лос-Анджелес - Москва, Ереван - Калуга и Ереван - Санкт-Петербург.

Из-за пандемии Россия с 27 марта закрыла международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.