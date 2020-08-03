Эксперты: госслужащие оказались наиболее востребованы на рынке вакансий после кризиса

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Динамичнее всего вырос рынок вакансий для госслужащих и молодых специалистов/студентов в России к середине лета. Также востребованы работники из сфер рабочего персонала, строительства и недвижимости и транспорта, говорится в аналитических материалах российской платформы поиска работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В лидерах по темпам роста (выше рынка) в середине лета относительно докризисного периода конца зимы-начала весны, по данным hh.ru, стали рабочий персонал (+40% к марту 2020), строительство и недвижимость (+26%), транспорт и логистика (+22%), медицина и фармацевтика (+14%), а также автомобильный бизнес (+11%). Однако самую высокую динамику показали вакансии для госслужащих (+128% к марту) и молодых специалистов/студентов (+41%)", - говорится в материалах.

Отмечается, что во всех перечисленных профобластях, за исключением начала карьеры и транспорта/логистики, наблюдается крайне низкая конкуренция на уровне 2-3 резюме на одну вакансию.