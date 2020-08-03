Фонд Кадырова направил Киргизии средства для борьбы с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 3 августа. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова направил Киргизии средства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщается в понедельник на сайте главы и правительства региона.

"В центральноазиатскую страну доставлен гуманитарный груз на сумму свыше 50 млн рублей. Чеченская Республика направила в Кыргызстан средства индивидуальной защиты (СИЗ) - комбинезоны, маски, очки, щитки, а также медикаменты. Соответствующее решение региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-хаджи Кадырова принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации на территории региона и большого запаса СИЗ, лекарств", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17,8 млн человек, свыше 685 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 850 870 случаев заражения, выздоровели 650 173 человека, умерли 14 128. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.