В Мурманской области направят 228 млн рублей на горячее питание в начальных классах

ТАСС, 3 августа. Власти Мурманской области направят 227,9 млн рублей на обеспечение горячими обедами учеников начальной школы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"С 1 сентября все обучающиеся 1-4-х классов будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием. На эти цели в областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 227,9 млн рублей (средства федерального бюджета - 110,2 млн рублей, средства областного бюджета - 117,7 млн рублей)", - говорится в сообщении.

По подсчетам министерства, одноразовое горячее питание будут получать 25 тыс. человек. Министр образования и науки Мурманской области Анна Головина также напомнила, что если тенденция к снижению заболеваемости в регионе продолжится, то с сентября учебный год начнется в зданиях школ. В классах установят обеззараживали воздуха и дезинфекторы, школьникам и педагогам в ежедневном режиме будут измерять температуру.

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию РФ предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно необходимо начать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.